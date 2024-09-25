На цифровой платформе «Мой экспорт» бизнесу доступно 126 электронных услуг

Истории успешных отечественных экспортеров демонстрируют, что российские компании способны конкурировать на мировом уровне благодаря грамотному использованию возможностей государственной поддержки и инновационным подходам в бизнесе. Поддержка со стороны РЭЦ и другие меры, предусмотренные национальными проектами, помогают отечественным производителям в условиях санкций и глобальной конкуренции не только входить на новые рынки, но и успешно закрепляться на них. Новосибирская компания «Новые технологии» стала настоящим примером такой успешной экспансии. Специализируясь на производстве инъекционных препаратов и профессиональных пилингов, компания расширяет свое присутствие от стран СНГ до Вьетнама и Кувейта. В 2023 году объемы ее продаж увеличились в три раза по сравнению с предыдущим годом. «Важную роль в развитии экспортных продаж сыграли меры государственной поддержки, реализуемые РЭЦ и ЦПЭ», — подчеркнула директор «Новых технологий» Татьяна Лопаткина.