Reuters: «титановая» хватка России — Европе не вырваться

Российская компания, которая является уникальной в области переработки руды вплоть до сплава, до начала военного конфликта на Украине, по некоторым оценкам, обеспечивала до трети поставок в мировом авиационном секторе. И Европа была главным пунктом назначения российского экспорта титановой продукции. По данным Европейской комиссии, в 2019 году он составил 45% от общей стоимости экспорта. На российский металл, в основном в виде изделий из кованных сплавов для авиационного сектора, в том году пришлось 16% импорта Евросоюза.