Согласно Reuters, аэрокосмический сектор Европейского союза по-прежнему зависит от импорта российского титана, изготавливаемого крупнейшим в мире интегрированным производителем — российской металлургической корпорацией «ВСМПО-Ависма».
Когда Канада в феврале ввела санкции против «ВСМПО-Ависма», французский президент Эммануэль Макрон лично вмешался, чтобы убедить канадского премьер-министра Джастина Трюдо предоставить льготы Airbus и другим аэрокосмическим фирмам. Что Трюдо и сделал.
Титан — легкий, невероятно прочный металл. Он имеет высокую температуру плавления и устойчив к коррозии. Титан в виде сплава используется в аэрокосмической отрасли, в частности для производства двигателей, шасси и фюзеляжей. Причем стандарты чистоты титанового металла должны быть очень высокими.
Титановая руда широко распространена в виде рутила и ильменита. Но эти минералы недостаточно высокого качества, чтобы их можно было переработать в губку авиационного класса — промежуточный продукт в цепочке переработки металла — и затем в аэрокосмический сплав. Именно поэтому титановый металл считается критически важным сырьем, а титановая руда — нет.
Российская компания, которая является уникальной в области переработки руды вплоть до сплава, до начала военного конфликта на Украине, по некоторым оценкам, обеспечивала до трети поставок в мировом авиационном секторе. И Европа была главным пунктом назначения российского экспорта титановой продукции. По данным Европейской комиссии, в 2019 году он составил 45% от общей стоимости экспорта. На российский металл, в основном в виде изделий из кованных сплавов для авиационного сектора, в том году пришлось 16% импорта Евросоюза.
Проблема Европы еще и в том, что у нее нет внутреннего производства титановой губки, ограничены мощности по производству слитков и практически нет предприятий по переработке. Поставщиком губки в будущем могла бы стать Украина, но у ЕС нет возможностей самостоятельно перерабатывать весь поставляемый объем губки.
Ирония для европейских политиков заключается в том, что европейский лом выступает существенным источником производства титана в США: почти 70% европейского титанового лома отправляется в США.
Они обязывают европейских производителей комплектующих для машин возвращать лом поставщикам в США. Это ставит Европу в «ассиметричные отношения» с США, что, в свою очередь, снижает стимулы для инвестиций в европейские мощности по переработке отходов и «фактически усугубляет проблему стратегической зависимости Европы как от России, так и от Соединенных Штатов».