В Gem Space указали на подтасовку фактов в статье про работу компании

В последнее время в сети стало появляться много противоречивой информации о проекте компании Gem Space (ранее Gem4me), которая создает глобальное мобильное приложение для пользователей из Азии, Ближнего Востока и Южной Америки. В частности, один из российских телеканалов рассказывает, якобы, компания продает ничем не обеспеченные акции, обещая на них хорошо заработать, а их деятельность сама по себе напоминает незаконные финансовые схемы. Почему эта информация не соответствует действительности и как еще критики компании манипулируют фактами, — в расследовании и подробном анализе информации «Газеты.Ru».