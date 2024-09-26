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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 26 сентября

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform..

Источник: Unsplash

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 478,01 тенге, продажи — 479,53 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 476,92 тенге, продают по 480,94 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 532,53 тенге, продают по 536,41 тенге. В Астане средний курс покупки — 529,06 тенге, продажи — 534,98 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,12 тенге, продают по 5,22 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,13 тенге, продают по 5,23 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 478,16 тенге, 1 евро — 534,92 тенге, 1 рубль — 5,18 тенге.

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