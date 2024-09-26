До 2030 года в Башкирии расселят 565 аварийных домов

С этим пластом жилья в республике проблем удалось решить, и теперь Башкортостан участвует в новой программе. В нее вошли дома, признанные аварийными с 1 января 2017 до 1 января 2022 годов. В Башкирии до 2030 года расселять 565 таких домов в 38 районах и городах. Новоселье отпразднуют 14,7 тыс человек. При этом программы разделили этапы, первый из которых охватит Уфу и Бирск.