До 2030 года в Башкирии расселят 565 аварийных домов

В Башкортостане продолжают заниматься проблемой аварийного жилья. Глава республики в соцсетях напомнил, что с 2019 по 2023 годы по адресной программе при поддержке федерального бюджета из аварийных и ветхих домов удалось переселить девять тысяч человек. Они проживали в 112 тысячах квадратных метров жилья, в домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
С этим пластом жилья в республике проблем удалось решить, и теперь Башкортостан участвует в новой программе. В нее вошли дома, признанные аварийными с 1 января 2017 до 1 января 2022 годов. В Башкирии до 2030 года расселять 565 таких домов в 38 районах и городах. Новоселье отпразднуют 14,7 тыс человек. При этом программы разделили этапы, первый из которых охватит Уфу и Бирск.
Кроме того, в республике муниципалитетам рекомендуют включать аварийные дома в договоры о комплексном развитии территорий с застройщиками.
— Шаг за шагом мы создаем для наших жителей комфортные условия в современных домах, — написал Радий Хабиров.