Беспошлинный лимит на посылки в Беларуси могут снизить. Когда?

По его словам, в 2025 году предполагается установить лимит на текущем уровне — 200 евро, при превышении этой нормы ставка пошлины предлагается на уровне 5% (сейчас — 15%). А в дальнейшем предлагается «возможное постепенное снижение до 2028 года».
Он отметил, что «ставка в 5% не превышает уровня средневзвешенной ставки ввозной таможенной пошлины, которая действует сегодня в союзе».
«В части порогов мы понимаем, что введение нового регулирования потребует комфортного переходного периода, чтобы потребители, продавцы и электронные торговые площадки смогли адаптироваться к изменившейся ситуации», — отметил Слепнев.
Он добавил, что окончательная позиция по единой ставке и порогу беспошлинного ввоза будет сформирована «в результате достижения консенсуса сторонами».
Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский ранее сообщал, что в ближайшее время снижение норм беспошлинного ввоза товаров через наземные пункты пропуска, а также посылок, «даже не рассматривается». «Эти нормы устоявшиеся, они хорошо себя зарекомендовали, и я считаю, что они оптимальны», — заявил он.