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Беспошлинный лимит на посылки в Беларуси могут снизить. Когда?

В Беларуси, наряду с другими государствами Евразийского экономического союза, к 2028 году могут снизить беспошлинный лимит для товаров электронной торговли. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра торговли ЕЭК Андрея Слепнева.

Источник: Смартпресс

По его словам, в 2025 году предполагается установить лимит на текущем уровне — 200 евро, при превышении этой нормы ставка пошлины предлагается на уровне 5% (сейчас — 15%). А в дальнейшем предлагается «возможное постепенное снижение до 2028 года».

Он отметил, что «ставка в 5% не превышает уровня средневзвешенной ставки ввозной таможенной пошлины, которая действует сегодня в союзе».

«В части порогов мы понимаем, что введение нового регулирования потребует комфортного переходного периода, чтобы потребители, продавцы и электронные торговые площадки смогли адаптироваться к изменившейся ситуации», — отметил Слепнев.

Он добавил, что окончательная позиция по единой ставке и порогу беспошлинного ввоза будет сформирована «в результате достижения консенсуса сторонами».

Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский ранее сообщал, что в ближайшее время снижение норм беспошлинного ввоза товаров через наземные пункты пропуска, а также посылок, «даже не рассматривается». «Эти нормы устоявшиеся, они хорошо себя зарекомендовали, и я считаю, что они оптимальны», — заявил он.

экономика