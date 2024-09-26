Беспошлинный лимит на посылки в Беларуси могут снизить. Когда?

Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский ранее сообщал, что в ближайшее время снижение норм беспошлинного ввоза товаров через наземные пункты пропуска, а также посылок, «даже не рассматривается». «Эти нормы устоявшиеся, они хорошо себя зарекомендовали, и я считаю, что они оптимальны», — заявил он.