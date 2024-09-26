Ремонт двух мостов завершен в Аяно-Майском районе Хабаровского края

«В 2025 году в Аяно-Майском районе запланирован ремонт трех мостов на дороге Аян — Нелькан: через реку Верхний Доннах на 227-м километре, а также через ручьи на 115-м и 182-м километрах. Решение о включении этих объектов в план было принято после заявок от жителей и местных администраций, а также по итогам обследования, выявившего необходимость проведения ремонтных работ», — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.