Ремонт двух мостов завершен в Аяно-Майском районе Хабаровского края

В Аяно-Майском районе завершены работы по ремонту двух мостов. Восстановление проводилось на 11-м километре подъезда к аэропорту села Аян, и на 34-м километре дороги Аян — Нелькан. Общая стоимость работ составила 20 миллионов рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В ходе ремонта специалисты демонтировали старые конструкции мостов, установили новые опоры и деревянные пролетные строения, а также провели очистку и покраску металлических элементов. Безопасный проезд теперь обеспечен через реку Правая Уйка и ручей Первый Кений.
«В 2025 году в Аяно-Майском районе запланирован ремонт трех мостов на дороге Аян — Нелькан: через реку Верхний Доннах на 227-м километре, а также через ручьи на 115-м и 182-м километрах. Решение о включении этих объектов в план было принято после заявок от жителей и местных администраций, а также по итогам обследования, выявившего необходимость проведения ремонтных работ», — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
В этом году в Хабаровском крае отремонтируют 24 моста: семь в Хабаровском районе, шесть в Комсомольском, пять в Солнечном, четыре в Ульчском и два в Аяно-Майском. Работы продолжаются, завершение запланировано до конца года.