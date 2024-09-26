В Омской области количество ищущих работу в офисной сфере выросло на 17%

Таковы данные, сделанные экспертами Авито Работы.
На первом месте по популярности среди ищущих работу оказалась профессия маркетолога. Количество откликов на эту вакансию за год увеличилось на 85%. Также выросло число откликнувшихся на вакансию менеджера по развитию (45%). На третьем месте расположились инженеры. Количество желающих устроиться на подобные вакансии выросло на 35%.
Если говорить о зарплатах, то по данным сервиса, маркетологи в Омской области в среднем могут рассчитывать на 61,2 тысячи рублей в месяц, менеджеры по развитию на 85,2 тысячи рублей, а инженеры на 77,5 тысячи рублей.
Ранее мы писали, что в Омске не хватает водителей автомобилей скорой помощи.