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В Омской области количество ищущих работу в офисной сфере выросло на 17%

В третьем квартале этого года в Омской области количество откликов кандидатов на работу в офисном сегменте увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: Freepik

Таковы данные, сделанные экспертами Авито Работы.

На первом месте по популярности среди ищущих работу оказалась профессия маркетолога. Количество откликов на эту вакансию за год увеличилось на 85%. Также выросло число откликнувшихся на вакансию менеджера по развитию (45%). На третьем месте расположились инженеры. Количество желающих устроиться на подобные вакансии выросло на 35%.

Если говорить о зарплатах, то по данным сервиса, маркетологи в Омской области в среднем могут рассчитывать на 61,2 тысячи рублей в месяц, менеджеры по развитию на 85,2 тысячи рублей, а инженеры на 77,5 тысячи рублей.

Ранее мы писали, что в Омске не хватает водителей автомобилей скорой помощи.

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