Ирек Гумеров назначен первым заместителем гендиректора ПАО «КАМАЗ»

Карьеру на предприятии Гумеров начал с должности инженера-инструктора в 1986 году. В 2001 году стал членом правления ПАО «КАМАЗ». С 2006 года перешел на пост заместителя гендиректора ПАО «КАМАЗ», директора по развитию, сообщает пресс-служба предприятия.