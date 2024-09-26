Ирек Гумеров назначен первым заместителем гендиректора ПАО «КАМАЗ»

Первым заместителем гендиректора ПАО «КАМАЗ», исполнительным директором назначен Ирек Гумеров. Соответствующее решение принял глава предприятия Сергей Когогин.
Ирек Гумеров является кандидатом технических наук. Он порядка 40 лет работает над разработкой и производством грузовых автомобилей КАМАЗ, образцов военной автомобильной техники, а также пассажирского и инновационного транспорта.
Карьеру на предприятии Гумеров начал с должности инженера-инструктора в 1986 году. В 2001 году стал членом правления ПАО «КАМАЗ». С 2006 года перешел на пост заместителя гендиректора ПАО «КАМАЗ», директора по развитию, сообщает пресс-служба предприятия.
Напомним, в Набережных Челнах откроется визит-центр «КАМАЗа» к 55-летию компании.