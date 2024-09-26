Бюджет Челябинской области пополнился дополнительными доходами

По данным областного министерства финансов, с федерального уровня в казну поступили 438,2 млн рублей. Из них 265,6 млн рублей направят на оказание медпомощи военнослужащим в период СВО, 64,1 млн пойдут на доплаты учителям за классное руководство и 26,8 млн — на выплаты советникам директоров по воспитанию в образовательных организациях. Ещё 41,3 млн рублей выделят на приобретение лекарств, медицинских изделий и лечебного питания для детей-инвалидов.