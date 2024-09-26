Бюджет Челябинской области пополнился дополнительными доходами

Депутаты одобрили поправки в закон о бюджете Челябинской области на 2024 год. Корректировки внесли из-за увеличения налоговых и неналоговых доходов более чем на 3,1 млрд рублей, а также поступления дополнительных средств из федеральной казны, сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.
По данным областного министерства финансов, с федерального уровня в казну поступили 438,2 млн рублей. Из них 265,6 млн рублей направят на оказание медпомощи военнослужащим в период СВО, 64,1 млн пойдут на доплаты учителям за классное руководство и 26,8 млн — на выплаты советникам директоров по воспитанию в образовательных организациях. Ещё 41,3 млн рублей выделят на приобретение лекарств, медицинских изделий и лечебного питания для детей-инвалидов.
Кроме того, 3,1 млрд рублей из дополнительных средств направят на сохранение уровня зарплат в бюджетной сфере, почти 584 млн рублей пойдут на образование в муниципалитетах. На оплату проезда детей из многодетных семей направят 142,6 млн рублей. Ещё 100 млн выделят на выплату студенческого семейного капитала. На социальную поддержку для членов семей участников СВО предусмотрено 12,8 млн рублей.
Таким образом доходы региональной казны в 2024 году составят 280,38 млрд рублей, а расходы — 355,79 млрд.