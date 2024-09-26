Свердловские компании вошли в рейтинг Forbes

Из свердловских предприятий, которые представлены в списке, самую высокую позицию заняла Трубная металлургическая компания, которая владеет заводами в Екатеринбурге, Первоуральске, Полевском, а также других городах. ТМК заняла 56 место с чистой прибылью в 2023 году 39,4 млрд рублей.