Россиянам рассказали о средней пенсии в 2025 году

«Средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году составит 23 тысяч рублей для работающих россиян и 25 тысяч рублей — для неработающих», — передает слова экономиста «Газета.ру». Он отметил, что уже в начале следующей недели можно будет сказать о планируемых размерах средней пенсии в 2025 году.