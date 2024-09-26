Третью поликлинику по концессии в Новосибирске планируют сдать к декабрю

Чиновник также сообщил, что контракт на строительство остальных 4-х поликлиник власти по-прежнему намерены расторгнуть. Причиной стали сложности в привлечении дополнительного финансирования.
Первая из поликлиник, построенных в рамках государственно-частного партнерства, была сдана в марте этого года. Вторая введена в эксплуатацию в сентябре.
Напомним, контракт на строительство ГЧП-поликлиник был заключен в 2019 году. Согласно условиям соглашения, медицинские объекты должны были быть сданы в 2022 году.