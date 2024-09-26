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Проект завода безалкогольных напитков под Ростовом-на-Дону прошел экспертизу

Экспертиза одобрила проект завода безалкогольных напитков в Ростовской области.

Проект завода безалкогольных напитков в Ростовской области прошел экспертизу. Информацию об этом указали на сайте ГИС ЕГРЗ.

Строительство предполагается на территории поселка Опытный в Аксайском районе. Предварительно, площадь территории по указанному кадастровому номеру составляет около 8,2 га.

Необходимые планы и сметы разработали в ООО «Проектно-изыскательская компания основа». Представленные документы изучили эксперты ростовского «Единого центра строительства».

Застройщиком выступает донская организация — ООО «Мастер».

Добавим, ранее после экспертизы одобрили проект дороги в одном из ЖК Ростова-на-Дону.