В Омске ищут подрядчика, который за 5 миллионов отремонтирует три дороги

Ранее сообщалось, что в Омске продолжают подключать к теплу жилые дома и объекты социальной сферы. Как рассказал мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале, сейчас отопление запущено на 663 школах, детских садах, учреждениях здравоохранения, культуры и спорта. Это составляет 92% от планового показателя.