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В Омске ищут подрядчика, который за 5 миллионов отремонтирует три дороги

Все работы должны быть завершены до 1 ноября.

Источник: Om1 Омск

Омское Управление дорожного хозяйства и благоустройства ищет подрядчика, который отремонтирует три дороги. Начальная цена контракта составляет 5,6 млн рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Исполнителю предстоит укрепить обочины трёх дорог: развязка по улице Лукашевича и улице Волгоградская; улица Суворова — от остановки «Кадетский корпус» до Тюкалинской развязки; Тюкалинская развязка и дорога по улице Берёзовой.

Работы должны быть завершены до 1 ноября этого года. Гарантия по ремонту составит два года.

Ранее сообщалось, что в Омске продолжают подключать к теплу жилые дома и объекты социальной сферы. Как рассказал мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале, сейчас отопление запущено на 663 школах, детских садах, учреждениях здравоохранения, культуры и спорта. Это составляет 92% от планового показателя.