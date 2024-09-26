В Омске ищут подрядчика, который за 5 миллионов отремонтирует три дороги

Омское Управление дорожного хозяйства и благоустройства ищет подрядчика, который отремонтирует три дороги. Начальная цена контракта составляет 5,6 млн рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок.
Исполнителю предстоит укрепить обочины трёх дорог: развязка по улице Лукашевича и улице Волгоградская; улица Суворова — от остановки «Кадетский корпус» до Тюкалинской развязки; Тюкалинская развязка и дорога по улице Берёзовой.
Работы должны быть завершены до 1 ноября этого года. Гарантия по ремонту составит два года.
Ранее сообщалось, что в Омске продолжают подключать к теплу жилые дома и объекты социальной сферы. Как рассказал мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале, сейчас отопление запущено на 663 школах, детских садах, учреждениях здравоохранения, культуры и спорта. Это составляет 92% от планового показателя.