В Самарской области намерены создать федеральный портово-логистический хаб

«Мы договорились о том, что будем вместе смотреть на национализацию нашей продукции. Для Самары речные перевозки — один из традиционных, устоявшихся видов, как в гражданском сегменте, так и в промышленном. Вместе с тем мы уже проанализировали существующую инфраструктуру, видим возможности для развития. Самарская область производит достаточно большое количество продукции и промышленной, и в сельском хозяйстве. Нам важно, чтобы наши аграрии и промышленники были обеспечены надежной, современной, удобной и максимально экономически эффективной портовой инфраструктурой, имели возможность экспортировать свои грузы и товары как по стране, так и в мире», — отметил глава региона, открывая встречу.