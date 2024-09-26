Госэкспертиза одобрила проект теннисной академии в Сочи

Проект теннисной академии в Адлерском районе Сочи получил положительное заключение Госэкспертизы. На финансирование проектно-изыскательских работ направили 22,5 млн рублей. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.
Масштабный спорткомплекс построят на участке площадью 2,6 га в центре Адлерского района на базе существующей Адлерской теннисной академии. Работы пройдут в несколько этапов.
На текущий момент на базе спортивной школы олимпийского резерва № 6 в Адлере занимаются 500 воспитанников. Она оснащена исключительно открытыми кортами. Всего в городе действуют 26 открытых теннисных кортов.
— Благодаря реализации проекта здесь круглый год смогут тренироваться более тысячи юных спортсменов — в академии будут построены первые в Сочи крытые теннисные корты. Развитая инфраструктура позволит проводить на курорте профессиональные соревнования, — поделились в пресс-службе администрации курорта.
Напомним, власти Кубани рассказали, где построят новые спортобъекты в регионе. Девять появятся на территории крайцентра.