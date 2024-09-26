Госэкспертиза одобрила проект теннисной академии в Сочи

— Благодаря реализации проекта здесь круглый год смогут тренироваться более тысячи юных спортсменов — в академии будут построены первые в Сочи крытые теннисные корты. Развитая инфраструктура позволит проводить на курорте профессиональные соревнования, — поделились в пресс-службе администрации курорта.