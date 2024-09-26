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Определены центральные темы Пермского инженерно-промышленного форума в 2024 году

В Перми с 27 по 29 ноября пройдет крупнейшее отраслевое мероприятие региона — Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ). Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на площадке «Пермь Экспо» планируется собрать более 3 тыс. специалистов и топ-менеджеров крупных и средних промышленных предприятий РФ, представителей бизнеса Ближнего и Дальнего Востока.

Источник: пресс-служба правительства Пермского края

Одной из главных тем ПИПФ 2024 станет молодежная промышленная политика — на заседании будут презентованы лучшие практики и проекты. Кроме того, в рамках форума будут обсуждаться вопросы образования и подготовки кадров, в том числе реализация проекта передовых инженерных школ, развитие профессионалитета, создание в школах инженерных классов и базовых точек роста, проведение экскурсий на предприятия.

Также участники обсудят формирование и актуализацию существующих технологий импортозамещения, развитие науки в кооперации с производством. Ряд мероприятий форума будут посвящены промышленной кооперации. Еще один блок событий будет посвящен социально-экономическому развитию территорий присутствия крупных промышленных предприятий, а также благоустройству промышленных площадок и созданию облика современного промышленного региона. В рамках ПИПФ 2024 пойдет речь и о патриотическом воспитании и освещении вклада предприятий региона в обороноспособность страны.

Пермский инженерно-промышленный форум проводится Правительством Пермского края и региональным минпромторгом при поддержке крупнейших промышленных предприятий Прикамья с 2014 года.