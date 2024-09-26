Определены центральные темы Пермского инженерно-промышленного форума в 2024 году

Одной из главных тем ПИПФ 2024 станет молодежная промышленная политика — на заседании будут презентованы лучшие практики и проекты. Кроме того, в рамках форума будут обсуждаться вопросы образования и подготовки кадров, в том числе реализация проекта передовых инженерных школ, развитие профессионалитета, создание в школах инженерных классов и базовых точек роста, проведение экскурсий на предприятия.