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Аксенов: в Крыму заменили оборудования на четырех подстанциях

В частности, такие работы выполнили в Белогорском районе.

Источник: Комсомольская правда

На сегодняшний день в Крыму заменили оборудования на четырех подстанциях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Из запланированных 28 подстанций на сегодняшний день оборудование заменено на четырех объектах», — отметил руководитель региона.

По его словам, такие работы, в частности, были выполнены в Белогорском районе. В ближайшее время заменять оборудование начнут в Симферопольском районе. Аксенов отметил, что выполнение таких работ позволит наладить надежную работу электросетей, а также исключить скачки напряжения в домовладениях. Всего до конца 2024 года в Крыму собираются заменить 50 трансформаторных подстанций.