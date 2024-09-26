Аксенов: в Крыму заменили оборудования на четырех подстанциях

По его словам, такие работы, в частности, были выполнены в Белогорском районе. В ближайшее время заменять оборудование начнут в Симферопольском районе. Аксенов отметил, что выполнение таких работ позволит наладить надежную работу электросетей, а также исключить скачки напряжения в домовладениях. Всего до конца 2024 года в Крыму собираются заменить 50 трансформаторных подстанций.