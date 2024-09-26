Столичный метрополитен запустил в работу 25-й поезд «Москва-2024»

«С 2010 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы ведем планомерную работу по закупке самого современного подвижного состава метро. За это время получили более 4,7 тыс. инновационных российских вагонов и заменили составы на большинстве линий метрополитена. В сентябре мы полностью укомплектовали новую Троицкую линию поездами “Москва-2024” и сейчас продолжаем заменять такими составами поезда Замоскворецкой линии. Поездки в метро становятся еще комфортнее», — заключил Ликсутов.