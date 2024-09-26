Столичный метрополитен запустил в работу 25-й поезд «Москва-2024»

«В метро приняли 25-й самый современный поезд “Москва-2024”. Он вышел на Замоскворецкую линию», — говорится в сообщении.
Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, продолжается закупка инновационных составов у российского производителя. Всего за 2024 год планируется получить 36 поездов нового поколения.
В ведомстве напомнили, что в новых поездах есть улучшенная шумоизоляция, широкие двери, сквозной проход через весь состав, мощные климатические системы, USB и type-C разъемы на поручнях.
Уточняется, что к настоящему времени такие поезда курсируют по Замоскворецкой линии метро, а также на 100% составляют парк Троицкой линии.
«С 2010 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы ведем планомерную работу по закупке самого современного подвижного состава метро. За это время получили более 4,7 тыс. инновационных российских вагонов и заменили составы на большинстве линий метрополитена. В сентябре мы полностью укомплектовали новую Троицкую линию поездами “Москва-2024” и сейчас продолжаем заменять такими составами поезда Замоскворецкой линии. Поездки в метро становятся еще комфортнее», — заключил Ликсутов.
Ранее «Известия» со ссылкой Сергея Собянина сообщали, что к 2030 году доля новых поездов в московском метро увеличится до 95%.