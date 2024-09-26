Курс доллара снова начал расти на торгах 26 сентября

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 478,54 тенге, поднявшись на 0,40 тенге.
Средневзвешенный курс юаня вырос до 68,27 тенге (+0,07).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,1−479,9 тенге, евро — по 531,5−535,5 тенге, российские рубли — по 5,11−5,21 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 26 сентября.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на декабрь на электронных торгах ICE Futures упала на 2,26%, до 71,25 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подешевели на 2,38%, до 68,03 доллара за баррель.
Утром 26 сентября Нацбанк установил курс доллара в 478,16 тенге, евро — в 534,92 тенге, рубля — в 5,18 тенге.