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Курс доллара снова начал расти на торгах 26 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 26 сентября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 478,54 тенге, поднявшись на 0,40 тенге.

Средневзвешенный курс юаня вырос до 68,27 тенге (+0,07).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,1−479,9 тенге, евро — по 531,5−535,5 тенге, российские рубли — по 5,11−5,21 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 26 сентября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на декабрь на электронных торгах ICE Futures упала на 2,26%, до 71,25 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подешевели на 2,38%, до 68,03 доллара за баррель.

Утром 26 сентября Нацбанк установил курс доллара в 478,16 тенге, евро — в 534,92 тенге, рубля — в 5,18 тенге.

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