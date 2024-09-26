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В Новосибирске собираются постепенно обновлять составы метро

Вагоны заменят к 2030 году.

Источник: Комсомольская правда

Составы новосибирского метро планируют постепенно обновить. Как сообщили в мэрии мегаполиса, город закупит для метрополитена 20 новых вагонов.

— Обновление метро стало возможно благодоря поддержке правительства и Заксобрания региона, которые приняли решение о предоставлении городу субсидии. К 2030 году нам необходимо полностью заменить подвижной состав метрополитена, — информирует градоначальник Максим Кудрявцев.

Для приобретения четырёх пятивагонных составов необходимо 5,254 миллиардов рублей.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на проект продления новосибирского метро выделят 600 миллионов рублей.