В Новосибирске собираются постепенно обновлять составы метро

Составы новосибирского метро планируют постепенно обновить. Как сообщили в мэрии мегаполиса, город закупит для метрополитена 20 новых вагонов.
— Обновление метро стало возможно благодоря поддержке правительства и Заксобрания региона, которые приняли решение о предоставлении городу субсидии. К 2030 году нам необходимо полностью заменить подвижной состав метрополитена, — информирует градоначальник Максим Кудрявцев.
Для приобретения четырёх пятивагонных составов необходимо 5,254 миллиардов рублей.
Ранее КП-Новосибирск писала, что на проект продления новосибирского метро выделят 600 миллионов рублей.