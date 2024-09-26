В Новосибирске собираются постепенно обновлять составы метро

— Обновление метро стало возможно благодоря поддержке правительства и Заксобрания региона, которые приняли решение о предоставлении городу субсидии. К 2030 году нам необходимо полностью заменить подвижной состав метрополитена, — информирует градоначальник Максим Кудрявцев.