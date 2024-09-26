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Строительство третьего моста через Каму в Перми подорожало на 12 млрд рублей

В текущих цена реализация проекта оценивается в 77,5 млрд рублей.

Источник: минимущества Пермского края

Оценочная стоимость строительства нового моста через Каму в Перми увеличилась на 12 млрд рублей и достигла 77,5 млрд рублей. Информация об этом появилась в проекте Адресной инвестиционной программы Пермского края до 2023 года.

В документе указано, что на 1 января 2024 года в проект было вложено 65,5 млрд рублей. В этом году на реализацию проекта выделено 614,4 млн рублей, в 2025-м — 4,7 млн рублей. В следующие три года в бюджете предлагается заложить по 17,6 млрд рублей, а в 2029 году — 18,6 млрд рублей. Из регионального бюджета на эти цели планируется направить 7,9 млрд рублей.

Напомним, проект третьего моста в Перми был представлен в прошлом году. Новый мостовой переход будет выходить от площади Гайдара до улицы Борцов Революции на правом берегу Камы. Мост будет четырехполосным, с центральной полосой безопасности, велодорожками и тротуарами. Его длина составит 899 метров, а вместе с подходами — 5,89 километра.

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