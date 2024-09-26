Олбани
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске предложили создать биоэкопоселения для улучшения уровня жизни

Создание подобных биоэкопоселений способно решить задачи по выстраиванию в биосферу.

Источник: Freepik

На форуме OpenBio в Новосибирске президент Общества биотехнологов РФ Раиф Василов заявил о потенциале высокотехнологичных биоэкопоселений в обеспечении высокого уровня жизни в различных регионах страны и в остановке оттока населения.

Василов отметил, что строительство космических станций на других планетах не должно отвлекать от реализации проектов на собственной территории. Он подчеркнул, что биоэкопоселения, использующие современные технологии биоэкономики, могут помочь в устойчивом развитии биосферы.

Основной задачей таких поселений является эффективное использование имеющихся ресурсов для удовлетворения потребностей населения.

экология