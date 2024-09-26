В Ростовской области ограничат время торговли спиртным в жилых домах

«К депутатам донского парламента часто поступают жалобы от жителей домов, где на первых этажах расположены так называемые “наливайки”. Жалобы на их работу в ночные часы, — рассказал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. — Поэтому мы принимаем закон, в соответствии с которым с 1 марта 2025 года на Дону продавать алкогольную продукцию в ночное время с 23.00 до 8 утра в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях смогут только лицензированные учреждения общественного питания. Это будет означать, что никакие “наливайки” работать в многоквартирных домах не смогут».