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В Ростовской области ограничат время торговли спиртным в жилых домах

В Ростовской области с марта 2025 года купить алкоголь в магазинах, расположенных в жилых многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории можно будет до 23 часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Ростовской области.

«К депутатам донского парламента часто поступают жалобы от жителей домов, где на первых этажах расположены так называемые “наливайки”. Жалобы на их работу в ночные часы, — рассказал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. — Поэтому мы принимаем закон, в соответствии с которым с 1 марта 2025 года на Дону продавать алкогольную продукцию в ночное время с 23.00 до 8 утра в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях смогут только лицензированные учреждения общественного питания. Это будет означать, что никакие “наливайки” работать в многоквартирных домах не смогут».

Также вводится дополнительное регулирование работы сезонных площадок объектов общепита — террас, веранд, летних зон, на которых ведется продажа алкоголя.

Алкоголь в таких зонах может продаваться после 23 часов вечера, но площадь сезонного зала не будет учитываться при расчете минимально необходимой площади (50 квадратных метров) зала обслуживания посетителей в объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах.