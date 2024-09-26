В центре Екатеринбурга в выходные пройдет осенняя ярмарка

В центре Екатеринбурга 28 и 29 сентября состоится осенняя ярмарка. Она пройдет на площади 1905 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— Она пройдет в субботу, 28 сентября, и в воскресенье, 29 сентября, с 09:00 до 17:00 и соберет более 100 производителей сельскохозяйственной продукции из Свердловской области и соседних регионов, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.
В эти выходные на ярмарке можно будет встретить свежие фрукты, ягоды, мед, орехи и чаи. Помимо этого, горожане смогут приобрести саженцы и луковицы цветов для осенней посадки.
Отмечается, что в связи с проведением ярмарки на площади 1905 года закроют автомобильную парковку. Оставлять машины будет запрещено с 27 сентября 00:00 до 29 сентября 21:00.