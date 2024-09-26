В центре Екатеринбурга в выходные пройдет осенняя ярмарка

— Она пройдет в субботу, 28 сентября, и в воскресенье, 29 сентября, с 09:00 до 17:00 и соберет более 100 производителей сельскохозяйственной продукции из Свердловской области и соседних регионов, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.