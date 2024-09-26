Трассу Тюмень-Краснодар свяжут с Ростовской областью

Дорогу будут прокладывать через такие крупные города как Тюмень, Екатеринбург, Казань, Тольятти, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону и Краснодар. В Ростовской области новая четырехполосная трасса ляжет от Каменск-Шахтинского до Волгограда и от Волгограда до Краснодара.