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Трассу Тюмень-Краснодар свяжут с Ростовской областью

Новая трасса Тюмень-Краснодар будет проходить через Ростовскую область.

Об этом сообщил замгубернатора Ростовской области — министр транспорта Виталий Кушнарев.

Дорогу будут прокладывать через такие крупные города как Тюмень, Екатеринбург, Казань, Тольятти, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону и Краснодар. В Ростовской области новая четырехполосная трасса ляжет от Каменск-Шахтинского до Волгограда и от Волгограда до Краснодара.

Общая протяженность дороги составит 3000 километров, из которых 1158 километров будет построено с нуля. Завершение строительства планируется к 2030 году.