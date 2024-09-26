Беларусь продлила еще на полгода запрет на вывоз ряда видов промтоваров

Беларусь в конце марта 2022 года ввела запрет на вывоз из страны 254 видов товаров. Правительство объяснило это решение «защитой экономических интересов государства». В сентябре прошлого года это решение было продлено на полгода, а в марте 2024-го — еще на шесть месяцев.