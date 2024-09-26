Беларусь продлила еще на полгода запрет на вывоз ряда видов промтоваров

В документе говорится, что запрет устанавливается на вывоз ряда товаров за пределы республики в государства ЕС, причем вне зависимости от страны происхождения этих товаров.
Также запрет вводится на вывоз за пределы таможенной территории ЕАЭС из Беларуси в государства, которые не являются членами этой интеграции, товаров «при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта».
Нюансы и исключения
Согласно постановлению, запрет не распространяется на товары, которые сопровождаются сертификатом, подтверждающим белорусское или российское происхождение, а также если они получены в результате переработки на таможенной территории ЕАЭС в Беларуси.
Также решение не касается той продукции, которая изготовлена с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, вывозимых за пределы республики по разовым лицензиям, выдаваемым властями.
Запрет также не затронет международные транзитные перевозки, перевозки товаров между частями территории России транзитом через Беларусь.
К исключением относится и перевозка международной гуманитарной помощи, товаров из Беларуси в Россию в рамках Союзного государства, а также ряд иных случаев.
Перечень товаров
Постановлением также утвержден перечень товаров, на вывоз которых установлено это ограничение.
Всего в нем более 280 наименований, среди них ряд материалов для стоматологии и медицины, лом, твэлы, отдельные котлы, турбины, двигатели, некоторое промышленное оборудование, аппаратура, механизмы, машины и оборудование для сельского хозяйства, станки, некоторые виды электрооборудования и другой аппаратуры, локомотивы и вагоны, транспортные средства и так далее.
Основные положения документа вступили в силу с 23 сентября и будут действовать в течение полугода.
Беларусь в конце марта 2022 года ввела запрет на вывоз из страны 254 видов товаров. Правительство объяснило это решение «защитой экономических интересов государства». В сентябре прошлого года это решение было продлено на полгода, а в марте 2024-го — еще на шесть месяцев.