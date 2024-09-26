Олбани
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь продлила еще на полгода запрет на вывоз ряда видов промтоваров

МИНСК, 25 сен — Sputnik. Белорусское правительство приняло решение продлить еще на шесть месяцев временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров, это предусмотрено постановлением Совмина 20 сентября № 688, которое официально опубликовано в среду на национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

В документе говорится, что запрет устанавливается на вывоз ряда товаров за пределы республики в государства ЕС, причем вне зависимости от страны происхождения этих товаров.

Также запрет вводится на вывоз за пределы таможенной территории ЕАЭС из Беларуси в государства, которые не являются членами этой интеграции, товаров «при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта».

Нюансы и исключения

Согласно постановлению, запрет не распространяется на товары, которые сопровождаются сертификатом, подтверждающим белорусское или российское происхождение, а также если они получены в результате переработки на таможенной территории ЕАЭС в Беларуси.

Также решение не касается той продукции, которая изготовлена с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, вывозимых за пределы республики по разовым лицензиям, выдаваемым властями.

Запрет также не затронет международные транзитные перевозки, перевозки товаров между частями территории России транзитом через Беларусь.

К исключением относится и перевозка международной гуманитарной помощи, товаров из Беларуси в Россию в рамках Союзного государства, а также ряд иных случаев.

Перечень товаров

Постановлением также утвержден перечень товаров, на вывоз которых установлено это ограничение.

Всего в нем более 280 наименований, среди них ряд материалов для стоматологии и медицины, лом, твэлы, отдельные котлы, турбины, двигатели, некоторое промышленное оборудование, аппаратура, механизмы, машины и оборудование для сельского хозяйства, станки, некоторые виды электрооборудования и другой аппаратуры, локомотивы и вагоны, транспортные средства и так далее.

Основные положения документа вступили в силу с 23 сентября и будут действовать в течение полугода.

Беларусь в конце марта 2022 года ввела запрет на вывоз из страны 254 видов товаров. Правительство объяснило это решение «защитой экономических интересов государства». В сентябре прошлого года это решение было продлено на полгода, а в марте 2024-го — еще на шесть месяцев.

экономика
торговля