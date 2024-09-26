Автоэксперт Рогов заявил, что российский рынок хорошо примет Zeekr и Lynk&Co

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что китайский автоконцерн использует NordCross, чтобы продавать в России уже популярные за счет «серого» рынка автомобили. Основатель компании «РоговМобиль» ???(поставляет автомобили из Японии, Южной Кореи и Китая)??? Дмитрий Рогов подчеркнул, что пока никаких официальных заявлений на тему нового бренда не было, однако то, что китайские бренды решили застолбить за собой место, открывает перед Россией возможности.