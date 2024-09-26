Отельеры Дона просят не вводить турналог в регионе

«При стоимости двухместного номера в размере 3,5 тыс. рублей гости должны будут заплатить суммарно 200 рублей туристического налога, что составит более 5% от цены за номер в сутки. Получается, что чем отель бюджетнее, тем выше будет процент, составляющий туристический налог, от валовой выручки», — цитирует издание главу АПИГ.