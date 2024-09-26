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Отельеры Дона просят не вводить турналог в регионе

Ассоциация профессионалов индустрии гостеприимства (АПИГ) Ростовской области просит региональные власти не вводить туристический налог. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Ассоциации Елену Папиж.

Источник: Tony Yakovlenko/CC0

По словам Папиж, в донском регионе около 600 коллективных средств размещения (КСР) будут обязаны уплачивать этот налог. Его размер составит 1% от стоимости проживания за 1 сутки и не менее 100 рублей.

«При стоимости двухместного номера в размере 3,5 тыс. рублей гости должны будут заплатить суммарно 200 рублей туристического налога, что составит более 5% от цены за номер в сутки. Получается, что чем отель бюджетнее, тем выше будет процент, составляющий туристический налог, от валовой выручки», — цитирует издание главу АПИГ.

Кроме того, это повлечет за собой, по мнению Папиж, отток туристов в сторону аренды квартир или апартаментов у физлиц, которым не нужно платить туристический налог.

Напомним, ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявил о возможность введений турналога в донской столице с 1 января 2025 года.

туризм и отдых