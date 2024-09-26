Башкирия получит федеральные средства на ремонт гидросооружений

«Объект важный, он находится в засушливой зоне Башкирского Зауралья. Его необходимо восстановить оперативно и качественно. Большая часть работ финансируется из бюджета республики. Поставили себе двухлетний срок, реконструкцию планируем завершить в 2026 году, — подчеркнул Андрей Назаров. -Отмечу, что в 2024 году результате весеннего паводка и проливных дождей пострадали мосты в ряде муниципалитетов республики. К счастью, нам удалось сохранить наши дамбы. Сегодня пишется проект строительства двух капитальных мостов в Баймакском районе. Идет подготовка к реконструкции гидроузла на реке Худолаз в Сибае. К ноябрю будет разработана уже долгосрочная программа обеспечения безопасности гидротехнических сооружений».