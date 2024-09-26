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Казахстан планирует углубить дно Каспия для разработки месторождений

АЛМАТЫ, 26 сен — Sputnik. Казахстан планирует углубить дно Каспия для разработки месторождений, работы начнут в 2027 году.

Источник: 24.kz

Это нужно для разработки морских месторождений по проекту «Каламкас-море — Хазар».

Казахстан впервые установит стальные платформы добычи по этому проекту, их планируют построить на суше и перевезти по морю на место уже в максимально готовом виде.

Об этом рассказал первый заместитель гендиректора Kalamkas-Khazar Operating Нурболат Шафихулы.

Ранее сообщалось, что в 2026 году по проекту «КазМунайГаза» и «Лукойла» для освоения 3 месторождений планируют начать строительные работы. Нефть на месторождениях планируют добывать в 2029 году.

По данным Нурболата Шафихулы, разработка трех месторождений будет осуществляться поэтапно, одно за другим. Первым будет Каламкас-море, затем Хазар и Ауэзов.

В 2023 году Казахстан заключил так называемый улучшенный модельный контракт продолжительностью 45 лет, который действует до 2067 года.

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