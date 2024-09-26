В Алмазарском районе Ташкента до конца года запустят новую когенерационную установку

В результате ввода в эксплуатацию установки 17 многоэтажных домов на более тысячи квартир и объекты социальной сферы района будут обеспечены стабильной тепловой энергией. Также объект позволит экономить 1,2 миллиона кубометров природного газа в год и сократить количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, на 67%. После запуска проекта будет создано 15 новых рабочих мест.