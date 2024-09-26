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В Алмазарском районе Ташкента до конца года запустят новую когенерационную установку

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Современная когенерационная установка по производству тепловой энергии строится в Алмазарском районе Ташкента. Объект планируется запустить до конца этого года, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Установка расположится на площади 0,16 гектара в махалле «Шон-Шухрат». Она будет вырабатывать около 8 миллионов киловатт-часов электроэнергии и 52 тысячи гигакалорий тепловой энергии в год. Об этом рассказали в Минэнерго.

Первая такая установка была построена и введена в эксплуатацию в рамках эксперимента в Чиланзарском районе. 13 октября 2023 года президент ознакомился с ее работой и поручил внедрить подобные сооружения в остальных районах столицы.

Сейчас на строительной площадке нового объекта работает около 50 сотрудников местных и зарубежных организаций, задействовано четыре вида спецтехники. Уже завершены работы по сооружению фундамента объекта, ведутся подготовительные работы к установке основных устройств.

Общая стоимость проекта, который реализует компания «Тепловые электрические станции» совместно с турецкой компанией Iltekno, составляет 45,7 миллиарда сумов. КПД современного энергетического объекта превышает 80%.

В результате ввода в эксплуатацию установки 17 многоэтажных домов на более тысячи квартир и объекты социальной сферы района будут обеспечены стабильной тепловой энергией. Также объект позволит экономить 1,2 миллиона кубометров природного газа в год и сократить количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, на 67%. После запуска проекта будет создано 15 новых рабочих мест.

Справка. Когенерационная установка — оборудование, позволяющее использовать высвобождающееся от работы генератора электроэнергии тепло для выработки тепла. Таким образом, когенерация позволяет более эффективно использовать энергоресурсы.

энергетика