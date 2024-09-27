«ЛАРЗ» укрепляет Лиски

Это не первый проект производства минеральной ваты, который планировалось построить в Воронежской области. В 2021 году стало известно о том, что в регионе может быть построен завод минераловатных материалов за 5 млрд руб. Инициатор проекта, бизнесмен Олег Изотов, сообщал, что производство разместят в ОЭЗ «Центр». Проектная мощность была заявлена на уровне 70 тыс. т продукции в год. Сейчас проект по производству минераловатных материалов в ОЭЗ реализует ООО «Воронежский комбинат теплоизоляционных материалов», принадлежащее, по данным Rusprofile, в равных долях господину Изотову и топ-менеджеру Домостроительного комбината (ДСК сенатора от региона Сергея Лукина) Валерию Сопову. По последним данным, инвестиции в проект уменьшились до 4,3 млрд руб.