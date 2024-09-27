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В Ростове жители многоквартирного дома пожаловались на разрушающийся фундамент

В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки, 205 разрушается фундамент дома.

В Ростове-на-Дону жители многоквартирного дома пожаловались на разрушающийся фундамент. Об этом на своей странице сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Дом находится на проспекте Стачки, 205.

— В 2022 году сделано заключение специализированной организации, согласно которому дом является ограниченно-работоспособным, — отметил мэр.

Необходимо провести усиление грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций. Работы обойдутся в 163,5 миллиона рублей, из которых 108,6 — это средства областного бюджета, а 54,9. — города.

По словам Алексея Логвиненко, работы начнутся в ноябре. Завершить их планируется в декабре 2026 года.

ЖКХ