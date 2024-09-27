Нацбанк Беларуси заметно снизил курс евро на 27 сентября перед выходными

В Национальном банке Беларуси ощутимо изменили курс евро перед выходными, а также скорректировали курс доллара и курс российского рубля на 27 сентября 2024 года, пятницу. Так, курс доллара и курс евро стали меньше, а курс российского рубля немного подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Вообще, на пятницу, 27 сентября, Нацбанк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2101 белорусского рубля, 1 евро — 3,5767 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4749 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, установленными на четверг, 26 сентября, перед выходными курс доллара и курс евро упали, а курс российского рубля чуть увеличился. При этом заметнее всего курсовое изменение европейской валюты.
Так, валютные значения на 27 сентября, пятницу, изменены на следующие суммы: курс 1 доллара США потерял 0,0032 белрубля, 1 евро снижен на 0,0182 белрубля, а 100 российских рублей потяжелели в валютной корзине на 0,0007 белрубля.