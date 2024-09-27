Нацбанк Беларуси заметно снизил курс евро на 27 сентября перед выходными

В Национальном банке Беларуси ощутимо изменили курс евро перед выходными, а также скорректировали курс доллара и курс российского рубля на 27 сентября 2024 года, пятницу. Так, курс доллара и курс евро стали меньше, а курс российского рубля немного подрос.