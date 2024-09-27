Почему укрепление тенге может быть невыгодно для Казахстана, объяснил эксперт

Аналитики прогнозируют, что тенге этой осенью продолжит крепнуть. За прошедшие сутки национальная валюта укрепилась по отношению к доллару на полтора пункта.
Связывают укрепление тенге в этом году в том числе с тратами властей на ликвидацию последствий паводков. Значительное количество долларов из резервов правительства пришлось продать, что привело к ослаблению американской валюты.
Сейчас же курс тенге по отношению к иностранным деньгам укрепился из-за приближения отчетного периода.
Вместе с тем эксперты отмечают, что слишком сильное усиление нацвалюты может иметь и негативный эффект.
«Наше укрепление тенге, оно отрицательно влияет на поступление в бюджет и чуточку снижает интерес наших экспортеров. А мы развивающаяся страна, мы должны развивать экспорт, и мы должны заинтересовать наших экспортеров больше экспортировать. Вот Китай такую политику ведет, он искусственно иногда свой юань снижает. Тогда их товары становятся конкурентоспособными в других странах».