Почему укрепление тенге может быть невыгодно для Казахстана, объяснил эксперт

«Наше укрепление тенге, оно отрицательно влияет на поступление в бюджет и чуточку снижает интерес наших экспортеров. А мы развивающаяся страна, мы должны развивать экспорт, и мы должны заинтересовать наших экспортеров больше экспортировать. Вот Китай такую политику ведет, он искусственно иногда свой юань снижает. Тогда их товары становятся конкурентоспособными в других странах».