Рост цен на бензин в Челябинской области не останавливается

Средние розничные цены на бензин за последнюю неделю в Челябинской области поднялись на 14 копеек. Как и неделей ранее наиболее подорожал бензин марки АИ-98, его средний ценник поднял вверх на 62 копейки, теперь литр этого бензина на челябинских заправках стоит 76,46 ₽ Бензин марки АИ-92 вырос в цене не так существенно — плюс 9 копеек за литр до уровня в 55,46 ₽ Марка бензина АИ-95 подорожала в среднем на 5 копеек — 55,14 ₽ за литр. Такое же подорожание (плюс 5 копеек) наблюдается у дизельного топлива, теперь его средняя цена на челябинских заправках равна 65,05 ₽ за литр.