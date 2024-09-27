Олбани
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рост цен на бензин в Челябинской области не останавливается

Свежие данные Росстата очередную неделю подряд фиксируют подорожание автомобильного топлива на южноуральских заправках.

Средние розничные цены на бензин за последнюю неделю в Челябинской области поднялись на 14 копеек. Как и неделей ранее наиболее подорожал бензин марки АИ-98, его средний ценник поднял вверх на 62 копейки, теперь литр этого бензина на челябинских заправках стоит 76,46 ₽ Бензин марки АИ-92 вырос в цене не так существенно — плюс 9 копеек за литр до уровня в 55,46 ₽ Марка бензина АИ-95 подорожала в среднем на 5 копеек — 55,14 ₽ за литр. Такое же подорожание (плюс 5 копеек) наблюдается у дизельного топлива, теперь его средняя цена на челябинских заправках равна 65,05 ₽ за литр.

Отметим, что в сравнении с другими регионами Уральского федерального округа в Челябинской области в настоящий момент самые низкие средние цены на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо.

экономика
топливо