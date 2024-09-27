Стоимость патента для предпринимателей будет индексироваться ежегодно в Новосибирской области

По мнению министра финансов Виталия Голубенко, действующая редакция закона актуальна только для 2024 года.
Министерство финансов предлагает 2 варианта ежегодной индексации.
1. Для тех, кто использует труд наемных рабочих.
Стоимость патента можно увеличивать на прогнозный рост заработной платы. Размер зарплаты наемного работника не может быть меньше МРОТ. По расчетам специалистов, в 2025 году повышение МРОТ к 2024 году составит 116,6%.
2. Для тех, кто занимается бизнесом при применении транспортных средств и объектов недвижимости.
Повышение стоимости патента будет индексироваться по росту потребительских цен на те виды услуг и товаров, которые приносят ИП доход. Предприниматели при этом смогут уменьшать сумму налога на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Законопроект был принят в первом чтении.
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