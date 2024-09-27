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Предприятие-фантом по производству сливочного масла нашли в Усть-Илимске

Её обнаружили на территории Усть-Илимска. Площадку использовали для ввода в оборот молочной продукции — 81,6 тонны сливочного масла с массовой долей жира 82,5 процента.

Источник: Freepik

Фантомную площадку по производству и реализации молочной продукции неизвестного происхождения выявили в Иркутской области. Её обнаружили на территории Усть-Илимска. Площадку использовали для ввода в оборот молочной продукции — 81,6 тонны сливочного масла с массовой долей жира 82,5 процента.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, предприятие-фантом располагалось в жилом многоквартирном доме, и сведения о сырье, которое использовалось при производстве масла, отсутствовали. Также не было ветеринарных сопроводительных документов. Более того, по документам предприниматель занимается выращиванием саженцев, транспортом и строительством, деятельность по производству молочной продукции в ОКВЭДе отсутствовала.

Также по данным ФГИМ Меркурий, подозрительное предприятие отправило 30 тонн продукции в Тульскую область. Информацию довели до Управления Россельхознадзора по Тульской области.