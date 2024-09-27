Предприятие-фантом по производству сливочного масла нашли в Усть-Илимске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, предприятие-фантом располагалось в жилом многоквартирном доме, и сведения о сырье, которое использовалось при производстве масла, отсутствовали. Также не было ветеринарных сопроводительных документов. Более того, по документам предприниматель занимается выращиванием саженцев, транспортом и строительством, деятельность по производству молочной продукции в ОКВЭДе отсутствовала.