До конца года Хабаровский край реализует 133 проекта по благоустройству сёл

Также он отметил, что к сельским территориям с точки зрения методологии распределения денег Минсельхоза России относятся не только те поселения, где ведется сельское хозяйство, а вообще все то, что не является городами. То есть, например, северные населенные пункты края, где земледелия и животноводства практически нет, имеют равные права с южными поселками региона.