До конца года Хабаровский край реализует 133 проекта по благоустройству сёл

В Хабаровске состоялось заседание общественного совета при региональном Минсельхозе, на котором заместитель министра — начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации Андрей Романченко сообщил, что Хабаровский край второй год подряд получил наибольший размер субсидии из федерального бюджета среди всех регионов России на проекты благоустройства сельских поселений. Благодаря этому в прошлом году реализовано 103 проекта благоустройства, а до конца текущего года реализуется еще 133 проекта (сумма субсидии составила 167 млн рублей, из них 142 млн рублей — средства федерального бюджета), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Государственную поддержку администрации сельских поселений направляют на создание детских и спортивных площадок, благоустройство мест отдыха (парков, скверов и так далее), установку уличного освещения, оформление внешнего вида зданий, ремонт дорог и тротуаров и многое другое.
— В 2024 наибольшее количество проектов реализовано по ремонту фасадов административных зданий и объектов социально-культурной сферы — 38 проектов, на что была выделена субсидия на сумму 44,4 млн рублей, также 24 проекта — ремонт пешеходных дорожек и ремонт автодорог, всего 18 участков, — рассказал Андрей Романченко.
Также поселения выбирают для себя благоустройство аллей, площадей, установку водозаборных колонок, устройство площадок для сбора мусора и обустройство ливнёвок.
— На 2025 год нами направлена заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета в сумме 603 млн рублей на реализацию уже 308 проектов, но ждем окончательную сумму субсидий примерно через месяц, когда федеральный Минсельхоз рассмотрит наши проекты, — добавил Андрей Романченко.
Также он отметил, что к сельским территориям с точки зрения методологии распределения денег Минсельхоза России относятся не только те поселения, где ведется сельское хозяйство, а вообще все то, что не является городами. То есть, например, северные населенные пункты края, где земледелия и животноводства практически нет, имеют равные права с южными поселками региона.