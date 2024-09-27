18 заведений из Красноярска претендуют на звание лучшего в Сибири. Они попали в шорт-лист независимой ресторанной премии WhereToEat.
Так, в нём оказались: Tunguska, 0,75 Please, Fresco, «Дзе», «Чешуя», Hello Wine, а также «Булгаков», Bistrot de Luxe Home, La Famille, «Дзеими», Nemo Asian Kithen&Bar, N"kei, «Садко», «Свинья и бисер», «Баран и бисер», «Свои ребята», «Хозяин тайги», «Хочу Пури».
Отметим, что больше всего претендентов на победу у Красноярска. Также в шорт-листе 16 новосибирских заведений, восемь иркутских, четыре томских, два кемеровских и по одному ресторану из Омска и Братска.
Победителей объявят 17 октября на торжественной церемонии в Красноярске.