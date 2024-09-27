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Хабаровск строит новую ТЭЦ, отмечая 70-летие старой

ТЭЦ-1 Хабаровска отмечает юбилей и готовится к переменам.

Источник: ДГК

Хабаровской ТЭЦ-1 исполнилось 70 лет — целая эпоха в истории города. С момента запуска первого турбоагрегата в 1954 году станция произвела более 115 миллиардов кВт/ч электроэнергии и 222 миллиона гигакалорий тепла. Это не просто цифры: именно благодаря ТЭЦ-1 большая часть Хабаровска обогревается и получает свет, сообщает пресс-служба АО «ДГК» Хабаровский край.

На сегодняшний день это одна из крупнейших тепловых электростанций Дальнего Востока с электрической мощностью 435 МВт и тепловой — 1 200 Гкал/ч. Примерно 40% всех потребностей города в тепле закрывает именно эта станция. 70 лет — возраст почтенный, и Хабаровск готовится к строительству новой станции, чтобы заменить стареющие мощности.

Новую ТЭЦ-4 планируют построить на том же месте, в центре города, с завершением работ к 2027 году. Это будет современная станция, работающая на парогазовой технологии, с мощностью 410 МВт. Пока же на стройплощадке ведутся активные работы и готовится основное оборудование.

энергетика