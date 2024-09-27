Хабаровск строит новую ТЭЦ, отмечая 70-летие старой

Новую ТЭЦ-4 планируют построить на том же месте, в центре города, с завершением работ к 2027 году. Это будет современная станция, работающая на парогазовой технологии, с мощностью 410 МВт. Пока же на стройплощадке ведутся активные работы и готовится основное оборудование.