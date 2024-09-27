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Хабаровскому региональному оператору может грозить штраф за заключение антиконкурентных соглашений в сфере перевозки ТКО

Сотрудники регионального УФАС провели проверку в отношении Хабаровского оператора по обращению с ТКО — «Хабавтотранс ДВ». В ходе проверки удалось выяснить, что предприятие заключило несколько договоров с компаниями-транспортировщиками ООО «Квант» и ООО «Норма».

Источник: AP 2023

Как сообщили в пресс-службе профильного ведомства, реализация антиконкурентных соглашений позволила участникам получить доход в размере 1 678 275 288 рублей.

«Служба выявила сговор между заказчиком — региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО “Хабавтотранс ДВ” и компаниями-транспортировщиками ООО “Квант” и ООО “Норма”. Ведомство установило, что региональный оператор предоставлял им информацию о проведении торгов, исключал участие в торгах иных лиц и создавал условия для победы указанных организаций в торгах. Кроме того, управление обнаружило в действиях транспортировщиков заключение картельного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Хабаровского УФАС.

Теперь нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с требованиями КоАП РФ. Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

штрафы