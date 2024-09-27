Хабаровскому региональному оператору может грозить штраф за заключение антиконкурентных соглашений в сфере перевозки ТКО

«Служба выявила сговор между заказчиком — региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО “Хабавтотранс ДВ” и компаниями-транспортировщиками ООО “Квант” и ООО “Норма”. Ведомство установило, что региональный оператор предоставлял им информацию о проведении торгов, исключал участие в торгах иных лиц и создавал условия для победы указанных организаций в торгах. Кроме того, управление обнаружило в действиях транспортировщиков заключение картельного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Хабаровского УФАС.