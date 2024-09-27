В Омской области рассмотрят участки для строительства ветроэлектростанций

Как рассказали в региональном Минэнерго, тема обсуждалась на совещании представителей министерства с участием представителей АО «Росатом Возобновляемая энергия», филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Омской области», АО «Агентство развития и инвестиций Омской области», Министерства экономического развития Омской области и администраций муниципальных образований региона.
В частности, обсуждались перспективные площадки для возможного размещения ветроэлектростанций с учетом представленных параметров. В ходе совещания глава омского Минэнерго Владимир Шнипко поручил проработать вопросы, связанные с земельными участками, для принятия решения АО «Росатом Возобновляемая энергия» о местах размещения возобновляемых источников энергии.
В качестве преимуществ реализации проекта строительства ветроэлектростанций для региона специалисты отметили снижение дефицитности Омской энергосистемы, создание дополнительных рабочих мест и строительство транзитных автомобильных дорог в регионе.