В Омской области рассмотрят участки для строительства ветроэлектростанций

В частности, обсуждались перспективные площадки для возможного размещения ветроэлектростанций с учетом представленных параметров. В ходе совещания глава омского Минэнерго Владимир Шнипко поручил проработать вопросы, связанные с земельными участками, для принятия решения АО «Росатом Возобновляемая энергия» о местах размещения возобновляемых источников энергии.