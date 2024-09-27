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В Омске появится современный фудмолл

Он будет похож на знаменитое ДЕПО в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Большой фудмолл, который похож на известный московский фудкорт ДЕПО, могут открыть в Омске. Об этом сообщает телеграм-канал «Омск. Путеводитель» со ссылкой на министра цифрового развития и связи Омской области Дениса Цуканова.

Чиновник рассказал, что в 2025 году в здании, где ранее располагался завод имени Козицкого, в 2025 году откроется первая очередь технопарка «Омск диджитал». Общая площадь будущего технопарка — 31 тысяча квадратных метров, а первая очередь разместится на 11-ти тысячах квадратных метров.

В этом IT-кластере и планируется открыть новый фудкорт.

Ранее мы писали о том, что в городе появился новый памятник.

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