Россия вошла в топ-25 стран по доступности яиц

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия в сентябре вошла в топ-25 стран мира по доступности яиц: на среднюю заработную плату можно приобрести 747 упаковок по 12 штук — это в 1,5 раза больше среднемирового показателя, подсчитало РИА Новости, изучив данные национальных статведомств.