Курс тенге на 27 сентября, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть снижались в четверг на информации о том, что Саудовская Аравия готовится к увеличению добычи, пишет Интерфакс-Казахстан. Спаду на рынке также способствовали новости из Ливии. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 аст составила 71,92 доллара за баррель, что на 2,1% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 2,15%, до 68,19 доллара за баррель.
Металлы: спотовое золото в четверг выросло на 0,7%, до 2674,56 доллара за унцию, в то время как фьючерсы на золото, истекающие в декабре, выросли на 0,5%, до 2697,60 за унцию к 10:57 по Гринвичу, сообщает investing.com.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 17:22 аст bitcoin торговался по 64 412,10 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 0,58%, а ее капитализация составила 1,2 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 627,50 долларов, повысившись в цене на 0,08%. Капитализация этой криптовалюты составила 316,3 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,26 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 27 сентября. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 26 сентября, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 26 сентября.
1 австралийский доллар 329,52 тенге.
1 азербайджанский манат 282,32 тенге.
10 армянский драм 12,38 тенге.
1 белорусский рубль 146,46 тенге.
1 бразильский реал 87,41 тенге.
10 венгерских форинтов 13,49 тенге.
1 гонконгский доллар 61,51 тенге.
1 грузинский лари 176,91 тенге.
1 датская крона 71,58 тенге.
1 дирхам ОАЭ 130,29 тенге.
1 доллар США 478,54 тенге.
1 евро 533,76 тенге.
1 индийская рупия 5,72 тенге.
1000 иранский риал 11,4 тенге.
1 канадский доллар 355,45 тенге.
1 китайский юань 68,25 тенге.
1 кувейтский динар 1568,68 тенге.
1 кыргызский сом 5,68 тенге.
1 малазийский ринггит 115,59 тенге.
1 мексиканский песо 24,41 тенге.
1 молдавский лей 21,41 тенге.
1 норвежская крона 45,34 тенге.
1 польский злотый 125 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 127,56 тенге.
1 российский рубль 5,17 тенге.
1 СДР 648 тенге.
1 сингапурский доллар 372,43 тенге.
1 таджикский сомони 45,15 тенге.
1 тайский бат 14,72 тенге.
1 турецкая лира 14,01 тенге.
100 узбекских сумов 3,77 тенге.
1 украинская гривна 11,63 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 640,24 тенге.
1 чешская крона 21,22 тенге.
1 шведская крона 47,24 тенге.
1 швейцарский франк 564,52 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,85 тенге.
100 южнокорейских вон 36,09 тенге.
1 японская иена 3,31 тенге.