Курс тенге на 27 сентября, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть снижались в четверг на информации о том, что Саудовская Аравия готовится к увеличению добычи, пишет Интерфакс-Казахстан. Спаду на рынке также способствовали новости из Ливии. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 аст составила 71,92 доллара за баррель, что на 2,1% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 2,15%, до 68,19 доллара за баррель.