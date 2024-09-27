Картошка, капуста и лук подешевели в Волгограде

Согласно данным ведомства, за последнюю неделю в регионе снизилась стоимость ряда продуктов. Так, белокочанная капуста подешевела на 8,3%, консервы овощные для детского питания — на 6,8%, репчатый лук — на 3,4%, картофель — на 3,2%. Сахар и творог потеряли в цене по 2,4%.
Кроме этого, за неделю подешевели макароны, подсолнечное масло, мука, варено-копченая колбаса, соль, консервы фруктово-ягодные для детского питания.
Однако некоторые продукты за это время прибавили в цене. Например, яйца подорожали на 2%, чай черный байховый — на 1,9%, молоко — на 1,5%, помидоры — на 1%. Также выросла стоимость сыра, сосисок, свинины, баранины, свежих огурцов, молока.