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Картошка, капуста и лук подешевели в Волгограде

Специалисты Волгоградстата подвели итоги еженедельного мониторинга цен на продовольственные товары.

Согласно данным ведомства, за последнюю неделю в регионе снизилась стоимость ряда продуктов. Так, белокочанная капуста подешевела на 8,3%, консервы овощные для детского питания — на 6,8%, репчатый лук — на 3,4%, картофель — на 3,2%. Сахар и творог потеряли в цене по 2,4%.

Кроме этого, за неделю подешевели макароны, подсолнечное масло, мука, варено-копченая колбаса, соль, консервы фруктово-ягодные для детского питания.

Однако некоторые продукты за это время прибавили в цене. Например, яйца подорожали на 2%, чай черный байховый — на 1,9%, молоко — на 1,5%, помидоры — на 1%. Также выросла стоимость сыра, сосисок, свинины, баранины, свежих огурцов, молока.