В Ленобласти раскупорят полигоны

Согласно информации, опубликованной на сайте комитета, общественное обсуждение проекта приказа «О внесении изменений в приказ комитета Ленинградской области по обращению с отходами от 17 декабря 2021 года № 19 “Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами Ленинградской области”» началось 19 сентября и продлится до 18 октября. В качестве объектов для размещения отходов, образованных в Санкт-Петербурге, на территории Ленобласти в 2025 году в документе обозначены ООО «Новый Свет — Эко» в Гатчине и ООО «Эко Плант» в Тосненском районе. Запланированный объем размещения отходов на полигоне в Гатчине — 1 млн тонн, в Тосненском районе — 600 тыс. тонн. Полигоны указанных компаний в этом же документе перечислены в списке планируемых к выводу из эксплуатации объектов размещения в том же 2025 году.
Предполагаемый объем отходов, образованных в Ленобласти в 2025 году, — 776,5 тыс. тонн. Три полигона, указанных в схеме потоков ТКО региона как площадки для захоронения, также включены в перечень объектов, планируемых к выводу из эксплуатации в следующем году: ООО «Полигон ТБО», ООО «Авто-Беркут» и ООО «Благоустройство».
В пресс-службе комитета по обращению с отходами Ленобласти уточнили, что ООО «Полигон ТБО» и ООО «Авто-Беркут» законно функционируют в соответствии с приказом Минприроды России № 303 до конца 2025 года. А полигоны АО «Чистый город», ООО «Лель-Эко» и ООО «РАСЭМ» функционируют как объекты, включенные Росприроднадзором в государственный реестр объектов размещения отходов в соответствии с выданной Росприроднадзором лицензией, и могут функционировать до исчерпания мощностей. При этом новая редакция терсхемы Ленобласти предусматривает, что «Полигон ТБО», «Авто-Беркут» и «Благоустройство» будут использоваться для захоронения ТКО до получения лицензии на осуществление деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности на объекте КПО «Кингисепп» регионального оператора по обращению с отходами Ленобласти АО «УК ООЛО».
Один из самых проблемных среди перечисленных полигонов в Ленобласти — площадка ООО «Новый Свет — Эко» в Гатчине. Площадь участка для захоронения отходов — 32 га. Проектная вместимость объекта — 11,52 млн тонн, высота террикона — около 70 м. В июле — августе 2023 года Росприроднадзор провел проверку объекта, в результате которой было установлено, что уже в прошлом году на полигоне было размещено 11,65 млн тонн отходов. Федеральное ведомство обнаружило в пробах природной подземной воды значительное превышение аммиака, фенола, марганца, железа, бария и прочих. Содержание кадмия в воде из питьевого колодца в ближайшем населенном пункте Шаглино в 12 раз превышало норму, а тетрахлорметана — в 2,7 раза. Выбросы из-за отвода свалочного газа в 2022 году составили 400 млн куб. м вместо расчетных 8 млн. Однако в августе 2024 года Арбитражный суд города Москвы признал полностью незаконным предписание Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в отношении ООО «Новый Свет — Эко».
Упоминание этого полигона и площадки «Эко Пласт» в списке объектов, которые планируется вывести из эксплуатации в следующем году, дает возможность предполагать, что к концу 2025 года у регоператора Санкт-Петербурга — «Невского экологического оператора» (НЭО) — уже будут мощности, способные заместить два старых объекта. Но на сегодняшний день единственным работающим высокотехнологичным комплексом по переработке отходов НЭО является КПО «Волхонка». Производственная мощность данного объекта составляет 600 тыс. тонн отходов в год. Еще один завод регоператора, планируемый к размещению на территории Северной столицы, — КПО «Новоселки». Как уточняют в пресс-службе НЭО, по этому объекту получено положительное заключение экологической экспертизы, земельный участок передан в аренду регоператора.
КПО «Волхонка» и КПО «Новоселки» — два комплекса, которые не предполагают нахождения на своей территории объектов размещения ТКО. Так как Санкт-Петербург является городом федерального значения, то создание объектов размещения твердых коммунальных отходов в границах города запрещено. «Карты для размещения неперерабатываемых “хвостов” планируются к размещению на областных комплексах», — уточняют в НЭО.
Три объекта петербургского оператора мусорной реформы в Ленобласти в настоящий момент далеки от стадии активной реализации. На КПО «Островский» в Выборгском районе региона-соседа ведутся подготовительные работы. По КПО «Юго-Западный» еще не закончены инженерные изыскания, позволяющие определить соответствие данного участка намечаемой деятельности. Планы по КПО «Дубровка» во Всеволожском районе Ленобласти вызвали протест местного населения, добившегося после получения НЭО положительного заключения государственной экологической экспертизы признания обводненного карьера в составе участка будущего КПО водным объектом, которое было обжаловано вышестоящих инстанциях.
Как прокомментировали в пресс-службе НЭО, строительство инфраструктуры по обращению с ТКО связано с определенными сложностями. Федеральные ведомства, вовлеченные в процесс реализации проектов по созданию инфраструктуры обращения с ТКО, на каждом из этапов согласования реализации с особой тщательностью проверяют все проектные решения.
«Стоит отметить, что все объекты инфраструктуры обращения с ТКО — новые и возводятся в регионах впервые, процесс согласования затягивается на каждом этапе», — отмечается в ответе на запрос редакции. По словам пресс-службы компании, НЭО, будучи региональным оператором Санкт-Петербурга, планирует объекты, в составе которых есть карты для размещения неперерабатываемых остатков на территории другого субъекта, прикладывает все зависящие от себя усилия. «Однако скорость реализации проектов, в том числе, зависит и от позиции властей и ведомств Ленинградской области», — обращают внимание в компании.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявлял, что дал руководству страны слово, что до 1 января 2025 года полигонов в Ленобласти в их старом виде не будет. Все они пройдут поэтапную рекультивацию по мере открытия новых мусороперерабатывающих заводов.
В то же время в Ленобласти уже неоднократно переносились сроки ввода упомянутого КПО «Кингисепп» проектной мощностью 300 тыс. тонн отходов в год. В последний раз запуск комплекса сдвигался на осень 2024 года, хотя изначально КПО планировали построить в 2022 году. Второй инвестиционный проект УК ООЛО — КПО «Рахья» — компания собиралась начать строить в конце этого года. По последней информации, сроки сдачи в эксплуатацию сдвинулись с 2025 на 2026 год. О том, как вывод старых полигонов будет соотноситься с запуском новых КПО, в пресс-службах регионального оператора и областного комитета по обращению с отходами не сообщили.