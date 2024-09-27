В Ленобласти раскупорят полигоны

Один из самых проблемных среди перечисленных полигонов в Ленобласти — площадка ООО «Новый Свет — Эко» в Гатчине. Площадь участка для захоронения отходов — 32 га. Проектная вместимость объекта — 11,52 млн тонн, высота террикона — около 70 м. В июле — августе 2023 года Росприроднадзор провел проверку объекта, в результате которой было установлено, что уже в прошлом году на полигоне было размещено 11,65 млн тонн отходов. Федеральное ведомство обнаружило в пробах природной подземной воды значительное превышение аммиака, фенола, марганца, железа, бария и прочих. Содержание кадмия в воде из питьевого колодца в ближайшем населенном пункте Шаглино в 12 раз превышало норму, а тетрахлорметана — в 2,7 раза. Выбросы из-за отвода свалочного газа в 2022 году составили 400 млн куб. м вместо расчетных 8 млн. Однако в августе 2024 года Арбитражный суд города Москвы признал полностью незаконным предписание Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в отношении ООО «Новый Свет — Эко».